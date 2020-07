Para a próxima edição do curso de Habilitação de Corretores de Seguros, é possível obter um desconto de 20% fazendo a inscrição até a próxima segunda-feira, dia 20 de julho. Esta é uma parceria entre o Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul (CVG RS) e a Escola de Negócios e Seguros (ENS), que visam dar oportunidade a quem quer seguir a carreira de corretor de seguros. O desconto vale para os sócios ou indicados pelo CVG RS.

O curso online será intensivo, com aulas ao vivo para todo o Brasil e duração de cinco meses. Metade das aulas acontecerão com a presença do professor, ao vivo, em ambiente virtual. Os alunos vão contar com recursos interativos como exercícios, tutoriais, vídeo aulas entre outros. Entre as disciplinas presentes na grande estão: Empreendedorismo, Gerenciamento de Riscos, Gestão Empresarial e Financeira, Estratégias de Comercialização de Seguros, Previdência Complementar e Seguros de Pessoas.

Segundo Andreia Araújo, presidente do Clube, “investir em novas plataformas de ensino é fundamental para atender às demandas atuais do mercado. O convênio firmado com a ENS nos aproxima de quem busca capacitação no mercado de seguros de pessoas no Rio Grande do Sul e ajuda o setor a seguir se aperfeiçoando”.

Para ter direito ao desconto, o interessado deve inserir o cupom CVGRS2020 na área de pagamento durante a inscrição para o curso. As inscrições podem ser feitas pelo link.

