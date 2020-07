O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) lançou mais um treinamento gratuito e online para os profissionais que atuam com vendas, desta vez na área de saúde suplementar. Trata-se do curso “Seguros e planos de saúde: como vender mais em tempos difíceis”, que acontece de 20 a 23 de julho em parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS).

“O segmento saúde tem sofrido diversas mudanças nos últimos tempos. É preciso que o profissional da área esteja atualizado, preparado para as transformações do setor, no sentido de prestar um atendimento de qualidade ao cliente”, aponta o presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello.

Entre os tópicos abordados no curso estão processos de venda, estruturação e operação do produto saúde; noções de marketing digital; relacionamento e abordagem ao cliente; dicas de vendas consultivas focadas em produtos de saúde e odonto; aspectos ligados à judicialização; planos de saúde individuais e empresariais e a concorrência no setor.

As aulas serão ministradas pelo professor Charles Lopes. Psicólogo de formação, possui pós-graduação em Marketing e Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É professor da Escola (Seguro Saúde e Comercialização em Seguros) e ministra aulas no MBA da instituição (Saúde Suplementar). Leciona também as disciplinas Seguro Saúde, Ambiente Internacional de Seguros e Teoria Geral de Seguros na Universidade Estácio de Sá e atua como professor do IBMEC no MBA Executivo em Gestão de Negócios com Ênfase em Seguros – Seguros de Saúde.

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de julho. Para se inscrever basta acessar o link e preencher o formulário.

N.F.

Revista Apólice