Com mais de 50 anos de mercado, a Seguralta lançou seu curso voltado para a área de seguros. Chamado de Corretor 360º, o treinamento terá todos os seus quatros módulos gravados e disponíveis na plataforma digital da Universidade Corporativa Zanon University.

O curso tem como principal objetivo capacitar e solucionar problemas enfrentados pelos corretores de seguros do país. Utilizará todo know how da empresa, que possui um crescimento constante através do franchising. Serão quatro módulos que trarão técnicas voltadas para vendas teórica e prática, uso de tecnologia e inovação, mercado, performance e sucesso, vendas e marketing digital.

Reinaldo Zanon, CEO da companhia, ministrará o conteúdo sobre Desenvolvimento Humano e Vendas. Já Gustavo Zanon, COO da rede, falará sobre análise de cenário e mercado. Nilton Dias, diretor de operações comerciais da empresa, será responsável pelo Planejamento Estratégico. Beatriz Lasquevite e Reinaldo Sarro falarão sobre a importância das redes sociais para as organizações e boas práticas no módulo de Marketing on e off line.

Ao contrário do módulo lançado no início 2020, que contava com o curso presencial, o Corretor 360º será inteiramente online e desde seu lançamento, em fevereiro deste ano, duas turmas já se formaram no curso. Com pautas intensivas, o curso tem a duração de três dias, já as inscrições não possuem uma data para terminar, sendo assim, as matriculas que forem realizadas serão destinadas para as próximas turmas.

“O nosso foco com esse curso é aprimorar as técnicas de vendas, a gestão de negócios, fidelização e experiência do cliente, adaptação com os avanços tecnológicos, gestão de pessoas e o planejamento estratégico e financeiro”, comenta Dias. Para garantir uma vaga os interessados precisam se inscrever no site e pagar a taxa de R$ 497,00.

N.F.

