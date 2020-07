Com o objetivo de ampliar a formação de novos profissionais e melhorar a capacitação daqueles que já atuam no mercado, o Clube Internacional de Seguros de Transporte (CIST) anunciou mudanças na sua programação de cursos até o final do ano.

A maior novidade será a realização de cinco cursos online a partir de agosto. As formações, todas de introdução, estão direcionadas ao Gerenciamento de Risco; a Regulação de Sinistro de Transportes; e aos seguros de Transporte Nacional; Transporte Internacional; e Transportadores (RCTRC e RCFDC).

Também em agosto acontecerá, pelo segundo ano consecutivo, o curso de “Formação Executiva média duração em Logística Internacional de carga: riscos, gestão e seguros”.

Desenvolvido em parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS), a formação tem o objetivo de capacitar os participantes a identificar e analisar os riscos inerentes a estas atividades; definir responsabilidades baseado no Incoterms; conhecer e aplicar as técnicas de controle e financiamento de riscos, incluindo sua transferência via seguros.

O curso começará no dia 17 de agosto e tem carga horária de 80 horas. As aulas acontecerão segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h20 às 21h, sendo que o encerramento das disciplinas será aos sábados, das 9h às 12h20. As inscrições já estão abertas e associados e parceiros da entidade têm 20% de desconto.

“Essa já é a quinta edição desta iniciativa que promovemos junto com a ENS. Entendemos que é fundamental difundir a cultura do seguro de Transporte, segmento que sempre precisa de novos talentos. Convido todos os profissionais dos setores a se inscreverem para aproveitar essa oportunidade de desenvolvimento profissional e de networking qualificado”, disse Salvatore Lombardi, presidente do Clube.

Paralelamente aos cursos de formação, a entidade seguirá realizando webinars mensais. Esses encontros visam desenvolver a cultura de gestão de riscos e seguros no Brasil, além de capacitar trabalhadores desses segmentos.

Os mais recentes foram sobre “Operador Econômico Autorizado: impactos para o seguro de transportes”, apresentado por Eduardo Ribeiro da Costa; e “O Direito do Seguro e os Desafios do Mercado Segurador Pós Pandemia”, ministrado por Paulo Henrique Cremoneze. Ambas apresentações estão disponíveis no site da entidade.

“Se por um lado a pandemia causada pelo novo coronavírus nos obrigou a mudar a maneira de nos reunir e debater assuntos relevantes para o desenvolvimento do nosso mercado, também está nos impulsionando a oferecer novidades e a ampliar nossas ações”, ressalta Lombardi.

N.F.

Revista Apólice