EXCLUSIVO

Revista Apólice: Quais são as novidades da Central do Corretor?

Fábio Lessa: Desenvolvemos um ambiente totalmente com foco na experiência do usuário, trazendo um dashboard organizado e com funcionalidades integradas para todos os produtos da companhia. O projeto vinha sendo desenvolvido há cerca de um ano e traz um ganho também em comunicação, pois coloca à disposição dos corretores todo o conteúdo necessário para o dia a dia de trabalho dele e a comercialização dos produtos, como material de vendas e detalhes sobre produtos, lançamentos, campanhas, informações sobre o mercado e a empresa.

Revista Apólice: Que novas ferramentas ela contempla?

Fabio Lessa: A arquitetura do site o torna intuitivo, com ferramentas que permitem que o corretor possa customizar atalhos e comandos que mais usa, fazer simulações e cotações, consultar comissionamento, implementar a proposta e acompanhar todos os processos. Também é possível dar acessos específicos para seus colaboradores, garantindo completa autonomia e agilidade nos processos relacionados ao seu negócio. Há uma outra novidade: um espaço semelhante a uma caixa de entrada, com notificação de avisos importantes e comunicações direcionadas a ele, a partir da segmentação que fazemos na nossa base de corretores.

Revista Apólice: Qual foi o investimento?

Fabio Lessa: A Capemisa já vinha investindo em tecnologia nos últimos três anos para para atender a um nível melhor de oferta de serviço e abrir canais digitais para clientes, parceiros e corretores, já que fazemos parte de um ecossistema que adota e exige mais eficiência, facilidades e rapidez. Nossos corretores já haviam experimentado, por exemplo algumas entregas evolutivas do Novo PME, um de nossos produtos de Vida para pequenas e médias empresas com maior aceitação e volume de cobertura. O objetivo é sempre criar flexibilidade e empoderar o corretor. Com a Central, não é diferente; este é um ambiente vivo e orgânico, com uma série de entregas programadas, novas funções e produtos, que serão liberadas ainda este ano.

Revista Apólice: A construção do site contou com a participação dos corretores? Como?

Fabio Lessa: Sim, esta foi uma das etapas fundamentais no processo de desenvolvimento da Central do Corretor. Ouvi-los fez toda a diferença, uma vez que o projeto está sendo lançado para apoiá-los no dia a dia, de forma a contribuir com o desenvolvimento do seu negócio. Ainda na fase de testes, liberamos um acesso especial para um grupo de corretores. Eles puderam navegar, fazer simulações de uso e identificar potencialidades e pontos de melhoria. As sugestões foram encaminhadas às áreas competentes e analisadas, para serem incorporadas.

Revista Apólice: Qual é a importância de agilizar a comunicação com o corretor neste momento de pandemia?

Fabio Lessa: Este momento acabou promovendo uma aceleração do processo de transformação digital, que traz mais eficiência e dinamismo ao negócio e à comunicação, de uma forma geral. Toda a nossa comunicação está sendo realizada e repensada para o ambiente digital, incorporando tendências para atingir aos nossos públicos de maneira mais rápida, assertiva e customizada. Neste período, por exemplo, temos usado bastante nossas plataformas para interação e treinamento de corretores, o que vem garantindo até mais adesão.

Revista Apólice: A Central do Corretor é customizável? Como?

Fabio Lessa: Exatamente isso. O dashboard organiza os acessos e dá mais transparência. Ali, consolidamos as ferramentas comerciais e de trabalho, os cotadores que até então estavam em portais distintos, ampliando a comunicação com a seguradora. Com isso, ele pode criar atalhos e comandos que mais usa na página principal, facilitando a dinâmica da sua rotina de trabalho.

Revista Apólice: Esta nova ferramenta deve contribuir para o corretor aumentar as suas vendas?

Fabio Lessa: Os corretores são nossos parceiros de negócio e a Central do Corretor está sendo lançada justamente como forma de contribuir para que possam prosperar em seus negócios. Convido a todos para que acessem o novo portal no endereço www.centraldocorretorcapemisa.com.br, onde vão poder conhecer as funcionalidades do novo ambiente e um pouco mais sobre o trabalho de quase 60 anos da seguradora e as campanhas de incentivo, como a Sou+Você, que está oferecendo 60% a mais de pontos agora no mês de julho.