Com uma atuação já consolidada no desenvolvimento de produtos de capitalização na modalidade de filantropia premiável, a Capemisa Capitalização também tem apostado em um outro nicho, remodelado após o Marco Regulatório da Capitalização. Os produtos de incentivo atendem principalmente às seguradoras e empresas de assistência, e a companhia incorporou mais cinco clientes em seu portfólio. A expectativa é chegar ao fim do ano com um crescimento de 50% na carteira.

Segundo o diretor da empresa, Márcio Coutinho, os produtos nesta modalidade beneficiam o mercado de promoções e permitem configurar a operação a partir da necessidade do cliente. “Estamos vocacionados para isso aqui na companhia. Desenvolvemos processos e tecnologia para atender a esse mercado com flexibilidade e agilidade”, diz o executivo.

O cliente mais recente é a multinacional Integral Group Solution (IGS), com mais de 15 anos de experiência e presença em 13 países. Recém instalada no Brasil, a IGS é uma multinacional latino americana que comercializa serviços de assistência para consumo massivo, sem a necessidade de estarem atrelados à coberturas securitárias ou cartões de crédito.

Para a diretora Comercial da Integral, Ana Cláudia Calil, a modalidade de incentivo é fundamental para atrair, por exemplo, clientes pessoa física. “Acaba sendo um diferencial para o mercado de assistência. Precisamos de gatilhos de interesse, um fator que contribua para chamar a atenção do consumidor. Estamos muito animados com esta parceria”, avalia a executiva.

