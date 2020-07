A Buonny, gerenciadora de riscos para transportes e logística, comemora o sucesso de operações de clientes em várias localidades do país. Por meio da tecnologia e de equipe especializada em gerenciamento de riscos, um dos maiores clientes está há mais de 900 dias sem sinistros, apesar de realizar entregas em áreas de risco.

É também a operação que mais realizou entregas de testes para covid-19: foram 2.842 viagens monitoradas e mais de R$ 1 bilhão transportados em segurança.

Além disso, uma transportadora do Paraná está há mais de 1.500 dias sem sinistros, graças ao trabalho da gerenciadora. Estas operações transportaram mais de R$ 2,5 bilhões em quase 5 mil viagens de 2017 a 2020.

Outra operação de sucesso foi realizada com uma transportadora de alumínio, que atingiu a marca de 180 dias sem sinistros. De 2019 a 2020, a Buonny monitorou mais de 3.100 viagens, com valores avaliados em mais de $ 980 milhões.

Recuperação

A gerenciadora de riscos ainda recuperou carga de varejista, que havia saído de Araçariguama, interior de São Paulo, com destino a Belo Horizonte, Minas Gerais.

Após acionamento da Central de Monitoramento BuonnySat, o veículo foi localizado abandonado no sul de Minas Gerais, com as portas semiabertas, sem violações no baú. O condutor não estava no local, mas a carga foi inteiramente recuperada.

