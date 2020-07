O Grupo Bradesco Seguros registrou crescimento de 5,1% no resultado das operações de Seguros, Previdência e Capitalização no segundo trimestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. Já na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o crescimento foi de 28,9%.

O desempenho reflete a boa performance do Resultado Operacional em função da melhora dos Índices de Sinistralidade e Combinado, influenciados pela redução dos procedimentos eletivos decorrente do distanciamento social no segmento de Saúde, e pela queda da frequência de avisos, impactada pela diminuição da circulação urbana no segmento Auto.

Já com relação ao Lucro Líquido, apesar da melhora dos indicadores de desempenho e do crescimento de 17,5% em relação ao primeiro trimestre de 2020, com aumento de 2,1pp no Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE), foi registrada queda de 25,8% na comparação entre segundos trimestres e de 30,9% ante o primeiro semestre de 2019, impactada pelo recuo do Resultado Financeiro, decorrente da queda dos índices IPCA e CDI, e pela constituição de provisões adicionais, como medida prudencial para fazer frente à pandemia da covid-19.

No comparativo dos últimos 12 meses, houve uma evolução de 4,7% na quantidade de Segurados, Participantes em Previdência e Clientes de Capitalização, que superou 29 milhões.

Na área de produtos a seguradora apresentou novas soluções em diversos segmentos. Em Previdência Privada, lançou uma família de fundos que reforça o posicionamento da empresa no mercado, em um momento de redução da taxa básica de juros. Os novos produtos, geridos em conjunto com a Bradesco Asset Management (BRAM) e voltados a clientes com diferentes perfis e tolerância a risco, abrem opções para a diversificação de carteira, com potencial de ganhos no médio e longo prazos.

Em Saúde, foi lançada a Plataforma Saúde Digital, reunindo uma série de serviços e facilidades online para os beneficiários da Bradesco Saúde e da Mediservice. A principal novidade é o atendimento de médicos da rede referenciada por vídeo, com diferentes especialidades disponíveis para consultas a distância.

Além disso, pelo aplicativo Bradesco Saúde, o beneficiário pode realizar consultas imediatas, também por vídeo, com equipe médica dedicada. O serviço está disponível 24 horas, sete dias por semana, incluindo feriados.

Também foram adotadas em Auto e Ramos Elementares medidas para simplificação de processos, como a implantação de autovistoria e autoinspeção, de forma online, e procedimentos online para contratação de seguro de vida.

Com relação aos corretores, a companhia realizou o programa ‘Com Você Corretor’, série de lives com conteúdo informativo sobre gestão comercial e estratégia de negócios, abordando temas como alta performance de vendas, atuação multicanal e conversas consultivas no novo normal para aprimorar a atuação desses profissionais. A ação ultrapassou a marca de mais de 9 mil participações em todo o território nacional.

