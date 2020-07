A Bradesco Saúde lançou nesta última terça-feira, dia 14 de julho, o produto Efetivo Campinas, disponível para empresas a partir de três pessoas a partir de R$ 179,04. O novo plano tem foco regional e oferece uma série de facilidades aos beneficiários, como a plataforma de telemedicina para atendimento médico em diferentes especialidades por videoconsultas. O lançamento, realizado em uma live para corretores da região, contou com a participação do presidente do Grupo Bradesco Seguros, Vinícius Albernaz, as diretorias da empresa e Organização de Vendas (OV), além de representantes do Hospital Vera Cruz e Casa de Saúde Vera Cruz, parceiros locais.

“O Efetivo é fruto de um modelo de negociações com parceiros de referência da região, buscando oferecer equilíbrio entre disponibilidade da rede de prestadores, qualidade assistencial e eficiência. Na prática, isso significa reduzir desperdícios de recursos, maior previsibilidade dos custos, preços mais acessíveis e a expectativa de reajustes menores”, ressalta Manoel Peres, diretor-presidente da companhia.

“Abrimos as portas para novos parceiros que, assim como nós, tenham o propósito de aprimorar a gestão do setor de saúde privada, oferecendo suporte aos pacientes, desde a prevenção de doenças até o tratamento de casos mais complexos”, disse Rogério Melzi, diretor-presidente da Hospital Care.

Em Campinas, os parceiros escolhidos são Casa de Saúde Vera Cruz e Hospital Vera Cruz, que fazem parte do grupo Hospital Care. Ao integrar a empresa no ano passado, a Casa de Saúde Vera Cruz conta com internação em mais de 30 especialidades, além de maternidade, pronto-socorro adulto e pediátrico, UTI adulto, terapias, serviços de imagem e consultas ambulatoriais. Já o Hospital Vera Cruz é um hospital geral e maternidade no Centro de Campinas, contando com cerca de 1.500 médicos e mais de mil funcionários. “A parceria reflete a nossa constante busca em permitir que, a cada dia, mais pessoas tenham acesso à saúde de qualidade, com atendimento humanizado, corpo clínico altamente capacitado e tecnologia de ponta”, explica Erickson Blun, diretor-presidente do Vera Cruz Hospital e Vera Cruz Casa de Saúde.

O plano conta ainda com outros parceiros em sua rede referenciada, totalizando 14 hospitais na região metropolitana de Campinas, composta por 20 municípios. Com foco na atenção primária e coordenação do cuidado, a companhia vem investindo em programas de promoção à saúde e prevenção de doenças, como o Programa Meu Doutor, que tem como objetivo estabelecer uma rede de profissionais com boa prática médica, valorizando a relação médico-paciente. Em Campinas, o programa tem previsão de lançamento no segundo semestre de 2020, atendendo em diversas especialidades médicas. Outra facilidade para o beneficiário é a plataforma de telemedicina Saúde Digital, que disponibiliza uma série de serviços online, entre eles o atendimento a distância para diversas especialidades médicas e outros profissionais de saúde, como psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas.

Receptividade das empresas

O produto, que possui rede de prestadores em todo o Brasil, já foi lançado em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Espírito Santo, Minas Gerais, Manaus e, recentemente, em Brasília. Até o momento, já somam mais de 70 mil segurados. “O cuidado de trabalhar gradativamente a rede, município a município, permite dar foco regional em cada localidade que o produto avança, garantindo que ele seja elaborado de acordo com as necessidades dessa região, tanto do ponto de vista da saúde quanto da referência em qualidade e alinhamento com a preferência da população” explica o diretor-gerente da empresa, Flávio Bitter.

A estratégia do grupo é apresentar aos consumidores locais não só o produto exclusivo, mas todos os planos da seguradora. “Temos um portfólio que atende a todos os segmentos, desde pequenas e médias até grandes empresas. Temos a chance de mostrar à nova metrópole nossos produtos que contam com diversos serviços e cobertura nos principais hospitais de Campinas”, completa Peres.

N.F.

