A Bradesco Saúde e a Mediservice lançaram a plataforma Saúde Digital, que reúne uma série de serviços e facilidades online para seus beneficiários. A principal novidade é o atendimento de médicos da rede referenciada por vídeo, com diferentes especialidades disponíveis para consultas a distância.

Além disso, pelo aplicativo da seguradora, o cliente poderá realizar consultas imediatas por vídeo, com equipe médica dedicada, tanto para casos de suspeita de covid-19 ou até mesmo em casos agudos, de baixa complexidade. O serviço está disponível 24 horas, de segunda a segunda, incluindo feriados.

Nas duas modalidades de atendimento, é possível receber prescrição de medicamentos, obter pedido para exames, receber atestados e encaminhamentos para outros serviços de saúde, tudo isso em formato digital. As informações de atendimento são inseridas no prontuário eletrônico, permitindo recuperá-las nas consultas seguintes para a continuidade do tratamento. O atendimento é realizado com toda a segurança, e a guarda dos dados segue às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPG).

Para a realização de consultas regulares com os médicos da rede referenciada, basta acessar a lista de médicos habilitados para o serviço de videoconsulta que está disponível no site da companhia. Após entrar em contato com o especialista, o segurado poderá agendar o atendimento por telefone. Ele receberá um e-mail de confirmação com um link de acesso à consulta, no dia e horário escolhidos. O médico referenciado, por sua vez, será responsável pela gestão dos atendimentos diretamente na plataforma. As consultas regulares permitem um acompanhamento continuado do tratamento por um médico de referência.

O Saúde Digital Rede Referenciada também inclui atendimento com outros profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas.

“Com o atendimento por vídeo, incorporamos mais uma facilidade ao atendimento digital durante a pandemia, proporcionando ao beneficiário mais conforto, agilidade, qualidade e eficiência. Esse é o nosso compromisso com a saúde e o bem-estar do consumidor”, ressalta Manoel Peres, presidente da Bradesco Saúde e Mediservice.

N.F.

Revista Apólice