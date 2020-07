A Bradesco Auto/RE registrou um crescimento de 578% no número de vistorias de automóveis de forma online, serviço que permite aos segurados de todo o Brasil realizarem a inspeção dos seus veículos por conta própria. O crescimento foi verificado em abril, em comparação ao mês de março, período inicial de isolamento social devido à pandemia de coronavírus.

“Levando em consideração a recomendação de diminuir a circulação de pessoas por conta da pandemia, a empresa estimulou entre seus segurados a realização da autovistoria online, o que permitiu que apólices de contratação, endossos e renovação fossem efetivadas. Além disso, esse serviço reforçou uma das principais premissas da seguradora: levar comodidade e novas soluções aos clientes. Acreditamos que esse serviço continuará tendo demanda elevada após a pandemia”, afirma Saint Clair, diretor da seguradora.

O serviço consiste no envio de fotos do veículo para a companhia por meio de um link que o cliente recebe por SMS no celular. Isso ocorre após o corretor realizar a transmissão da proposta no sistema da empresa. O procedimento está disponível para clientes do produto auto individual, atendendo veículos de passeio, de carga (incluído caminhões) e motos.

N.F.

Revista Apólice