Em razão das dificuldades que o setor empresarial vivencia por conta da pandemia do novo coronavírus, a Bradesco Auto\RE prorrogou até o dia 09 de agosto a campanha promocional ‘Empresarial em Foco’, que oferece 15% de desconto em cobertura de seguros novos, renovações ou endossos para o ramo empresarial. Por meio da ação, em média, 20 setores estão sendo beneficiados com o desconto que contempla desde estabelecimentos de saúde e de ensino até fábricas de confecção e produtos alimentícios.

“O seguro empresarial oferece soluções rápidas para os problemas corriqueiros do dia a dia e proteção ao patrimônio em situações adversas. As coberturas contemplam desde danos causados por incêndios – envolvendo equipamentos elétricos ou causados por materiais sólidos e líquidos – até explosões, além de queda de raio, roubo entre outros imprevistos. A proteção ainda disponibiliza assistências emergenciais gratuitas 24h por dia, como chaveiro, vigilante, vidraceiro, serviço de mão de obra elétrica e hidráulica etc. Em razão do sucesso da campanha e entendendo a atual situação do empresariado, resolvemos estender o período de desconto”, afirma Saint’Clair Lima, diretor da companhia.

Leia mais: Bradesco Auto/RE registra aumento de 578% nas solicitações de vistoria online

N.F.

Revista Apólice