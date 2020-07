A Berkley Seguros anunciou a chegada do executivo Luciano Calheiros na posição de CEO Brasil.

Formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, Calheiros possui experiência internacional de 25 anos na indústria de seguros, dos quais 15 anos ocupou posições de gestão, sendo a sua última atuação como CEO da joint-venture entre uma resseguradora global e um dos maiores grupos financeiro do Brasil.

“Estou muito honrado em trabalhar na companhia, que é uma seguradora sólida financeiramente, íntegra e transparente. A empresa tem uma ótima reputação no mercado e uma equipe altamente qualificada. Assumo com compromisso de dar continuidade a este trabalho de sucesso e que conquistou o respeito e reconhecimento de corretores e clientes”, disse Calheiros. “Me identifiquei muito com a cultura, os valores e a forma que a liderança conduziu os negócios até o momento. Esses foram os principais motivos para aceitar este convite tão especial”, completa.

Para o executivo, há ainda dois pontos importantes na sua chegada: com a pandemia, existe a necessidade de planejar o retorno dos colaboradores ao escritório, com o cuidado e segurança que o momento exige. Já olhando para os negócios, analisar as novas oportunidades, especialmente no médio mercado (middle market), para um crescimento rentável. “A seguradora possui todas as qualidades para se posicionar e se consolidar neste segmento, com um portfólio diversificado de produtos e linhas de negócio”, ressalta.

