É sabido que os aplicativos facilitam a vida dos usuários e se tornaram indispensáveis no dia a dia. Pensando em praticidade, mobilidade e todos os recursos digitais que literalmente temos em mãos, a Berkley Brasil disponibilizou a contratação do Seguro Bike por meio do aplicativo Seggy.



O produto possui coberturas para danos causados as bicicletas e seus acessórios. Destina-se a pessoas físicas e jurídicas, com aceitação inclusive para bicicletas elétricas. A partir de agora, a contratação ficou muito mais fácil por meio da ferramenta, sem custo adicional e pode ser baixado em celulares Android ou iPhone (iOS).



Para Alexandro Sanxes, diretor técnico da seguradora, “os clientes que desejam proteger a sua Bike utilizando o aplicativo, o processo de contratação e emissão da apólice é simples. É só fazer o download do aplicativo, realizar um breve cadastro e nomear o seu corretor. Caso não tenha um corretor, é só indicar o seu CEP que o aplicativo apresentará os corretores mais próximo. Ao adquirir uma bike, o cliente tem a chance de contratar o seguro dentro da loja”, diz o executivo.



Os corretores também podem cotar e emitir o seguro pelo aplicativo. Para isso, o profissional deve realizar o cadastro no sistema, ou clicar no link. Após realizar o cadastro, ele terá acesso a todas as funcionalidades do sistema.

N.F.

Revista Apólice