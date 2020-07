A Baeta Assessoria acabou de firmar parceria com a Creditas para oferecer mais uma oportunidade de bons negócios aos seus corretores de seguros. Por meio da solução, o corretor oferta o empréstimo aos seus clientes e recebe comissão de 1% do valor financiado.

“Estamos buscando parcerias com grandes players do mercado, empresas que ofertem produtos e serviços que tenham sinergia com a atuação do corretor de seguros. Vimos nessa solução financeira mais um meio para que esse profissional siga com o seu papel de consultor para os seus segurados”, explica o diretor da empresa, João Arthur Baeta Neves.

O processo funciona da seguinte forma: o corretor precisa apenas realizar a indicação do Empréstimo com Garantia da Creditas, e recebe a comissão quando o empréstimo for efetivado. Todo o processo de venda após a indicação fica por conta da equipe especializada da plataforma. Tudo realizado 100% online.

O diretor conta que, em apenas uma semana desde o lançamento, os pedidos de empréstimos já bateram os R$ 2 milhões. “Acredito que esse grande sucesso se deva não só ao fato de que criamos uma solução vantajosa, mas também porque sempre focamos em simplicidade, agilidade e tecnologia para evitar que o corretor perca tempo com burocracia”, completa Neves.

Todos os detalhes sobre o novo produto estão disponíveis no site.

Leia mais: Baeta Assessoria oferece ferramentas para aumentar vendas online

N.F.

Revista Apólice