A AXA anunciou uma novidade no Produto Condomínio Flex, que abrange riscos até R$ 200MM no sistema de cálculo. A partir de agora, para riscos até R$ 160 milhões, o corretor tem a cotação com preço online (valor na hora no sistema). Para riscos entre R$ 160 milhões a R$ 200 milhões, o profissional efetua o cálculo no sistema e a cotação será enviada automaticamente para análise da companhia. Outra novidade é a ampliação do limite para coberturas acessórias, como incêndio de bens de condôminos; vazamento de tanques e tubulações; responsabilidade civil e despesas fixas.

“Essas mudanças têm como objetivo garantir a autonomia do corretor na ponta, para que ele possa gerar novos negócios e responder com agilidade às demandas. Nosso portfólio e as alterações são pensados para oferecer o melhor para o cliente e o parceiro, seja na solução, nos processos ou nas condições” afirma Clóvis Silva, superintendente de massificados da companhia.

No início do ano, a seguradora anunciou novas e ampliadas coberturas para o produto Condomínio Flex, como proteção para bens ao ar livre (revestimentos, fachadas, cercas, jardins e mobiliários externos); sublimites para artigos de luxo, colecionáveis e objetos acomodados em depósitos; ampliação de responsabilidade civil garagista, entre outros. Ainda, diante do cenário, a empresa ampliou as condições de pagamento do produto, oferecendo a opção de parcelamento em até 6x sem juros.

