O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) vai realizar a sua primeira live aberta ao público nesta quarta-feira, dia 8 de julho, com a mais nova parceira da entidade: a Argo Seguros. O encontro virtual terá participação do CEO da companhia, Newton Queiroz, e do diretor de Operações e TI, Bruno Porte.

Durante a transmissão, serão abordados assuntos como a visão da seguradora para os negócios no novo normal pós-pandemia; e o Instant, seu seguro sob demanda para automóveis, tendo como foco gerar insights e ampliar os negócios para os corretores.

“O nosso Almoço com o Mercado não está sendo realizado, então os encontros online visam uma integração dos corretores associados com os executivos chaves das seguradoras e demais players do mercado. É o Clube atuando como um facilitador do acesso a informações das seguradoras, para ficarem por dentro das iniciativas que existem para auxiliar o corretor. Não temos dúvida de que a nossa primeira live será oportuna e muito proveitosa para todos que participarem”, afirma a diretora da entidade, Sonia Marra.

Com a transmissão ao vivo, tem início a série LIVE CONNECTION, programação especial de aquecimento para o grande evento a ser promovido pela entidade em parceria com a Educa Seguros este ano: o CCS-RJ CONNECTION.

Anunciado no início de 2020, o encontro que seria presencial precisou ser reformulado por conta da pandemia de covid-19 e agora terá formato 100% online. Com a mudança, a programação passa a ser totalmente gratuita.

“O evento é resultado do esforço para reunir os corretores de seguros, proporcionar a troca de informações e conhecimento sobre mercado e estimular a realização de novos negócios. Queremos oferecer uma experiência tão enriquecedora quanto a de um evento presencial, com todas as vantagens de um evento online”, explica o presidente do Clube, Fabio Izoton.

A nova programação, que acontecerá nos dias 1 e 2 de setembro, será divulgada em breve.

