Pensando sempre em melhorar a experiência do cliente com os seus serviços, que estão atrelados ao princípio de inovação nos seus processos, a Zurich anunciou a chegada da Laiz (Leading Assistant Intelligence for Zurich), sua nova assistente virtual com atendimento 100% digitalizado aos clientes do mercado de seguros.

Laiz

Atuando como chat, Laiz estará presente no site institucional da seguradora para esclarecer dúvidas relacionadas aos produtos de Automóvel e Afinidades (garantia estendida, roubo e furto e danos acidentais). A assistente virtual também auxiliará os clientes a emitir 2ª via de apólices, boletos e certificados, a obter o status do sinistro, além de oferecer informações sobre o Zurich Driver. Para os clientes de Afinidades, há ainda a possibilidade de acionamento do seguro.

Os investimentos da empresa nesta tecnologia têm o objetivo de facilitar o dia a dia dos segurados. “Com a Laiz, as dúvidas mais recorrentes que alguns clientes tinham serão respondidas de forma rápida e prática, otimizando o tempo de atendimento. Nossa expectativa é ampliar gradativamente os serviços e produtos oferecidos pela assistente virtual, conforme os feedbacks enviados pelos clientes, para que possamos atender melhor”, afirma Lucía Sarraceno, superintendente de Canais Digitais e Relacionamento com o Cliente da companhia.

Leia mais: Canais digitais da Zurich registram aumento de atendimentos virtuais

“São ações como esta que integram a estratégia de investimentos em inovação digital e tecnologia adotada pela organização nos últimos três anos, apoiada em três pilares: visão futura, preparação para mudanças e disseminação da inovação na empresa”, complementa a executiva.

N.F.

Revista Apólice