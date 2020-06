Wady Cury, executivo com quase 40 anos de experiência no mercado de seguros, com passagem na diretoria da Aliança do Brasil, diretor Geral no Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre e ex head de Insurance Solutions na Agrotools, acabou de assumir a diretoria Técnica da Sancor Seguros.

A empresa, com mais de 70 anos de atuação na Argentina, opera no Brasil desde 2013. A seguradora conta com a bagagem de Cury para trazer um olhar ainda mais apurado para os negócios da companhia, que atua nos segmentos Pessoas, Auto, Patrimonial e também no Agronegócio.

Formado em engenharia civil pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), o executivo fez cursos na Universidade de Navarra/Espanha e no Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD Business School). Além de atuar na iniciativa privada, Cury foi presidente da Comissão de Resseguro da CNseg e da Comissão de Seguros Rurais da FenSeg.

N.F.

Revista Apólice