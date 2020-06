Para cuidar da saúde bucal dos seus beneficiários em todo o Brasil durante o isolamento social para enfrentamento do novo coronavírus (causador da covid-19), a Unimed Odonto passou a oferecer a teleorientação odontológica. O serviço está disponível no aplicativo da operadora para aconselhamentos gerais sobre saúde bucal. Para tornar a experiência do atendimento online positiva, os beneficiários poderão agendar as consultas e conectar-se com profissionais qualificados no horário programado.

A teleorientação acaba de ser regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia em caráter temporário, podendo ser disponibilizada especialmente para pacientes em tratamento e para aconselhamento profissional em casos de urgência, enquanto durar a pandemia.

“O serviço tem como objetivo esclarecer dúvidas gerais dos clientes que estão em casa e necessitam de orientações diante de queixas agudas ou necessidades especiais de saúde bucal. Durante a consulta, o dentista avaliará caso a caso e fará recomendações, inclusive de procurar um atendimento presencial em situações mais graves”, afirma o gerente de Negócios da empresa, Fábio Nogi.

A operadora integrou o novo serviço no aplicativo em apenas duas semanas com apoio da sua célula de inovação digital, a Stormia. Além das orientações de saúde bucal, a plataforma também oferece busca por rede credenciada e acesso ao cartão digital do plano.

A teleorientação odontológica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Após o agendamento, a consulta é realizada por videochamada no próprio app.

N.F.

Revista Apólice