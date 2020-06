A UCS (União dos Corretores de Seguros) realizou uma reunião extra no dia 09 de junho para trazer esclarecimentos sobre a Circular Susep 605/2020, que possibilitará redução de custos significativa nos processos de armazenagem e manutenção de documentos gerados nas operações realizadas pelas seguradoras e corretoras de seguros. De acordo com o presidente da entidade, Ezaqueu Bueno, essa tempestiva iniciativa coloca seus associados em posição de privilégio, porque poderão, com a adesão ao programa de benefícios da organização, atender ao que pede a Circular antes mesmo do início da sua vigência.

Anderson Itapetininga, diretor da São Francisco Gestão e Digitalização de Documentos, apresentou durante a palestra online uma solução tecnológica de ECM, já customizada para o corretor de seguros, atendendo plenamente ao que pede a Circular que entrará em vigor em 01/07/2020.

Itapetininga explicou a diferença entre um sistema de gestão de documentos (ECM), e um comum sistema de gestão de negócios (ERP), destacando pontos relevantes da Circular. Ele tirou dúvidas sobre a trilha de auditoria; prova de autenticidade; documentos nato digitais; controles de acessos e versionamento dos documentos; cópias de segurança; guarda em nuvem; conceito de documento original x papel; digitalização e prazos de expurgo.

Segundo o especialista, a combinação dos artigos 4º do capítulo II com os artigos 5º e 6º do capítulo III, da referida Circular, traz para os corretores de seguros a definitiva inclusão na era digital e uma economia de dinheiro com a redução do uso de papel, impressão, além de otimizar o espaço físico na corretora, uma vez que autoriza o descarte imediato daqueles documentos digitalizados. “Contudo, devemos observar as anotações técnicas da Circular, portanto é imprescindível contar com um bom sistema de ECM”, ressaltou.

Anderson apresentou os diferenciais da solução de ECM da São Francisco, que disponibilizou em condições especiais de contratação para os associados da UCS. Para saber mais, entre em contato com a entidade pelos telefones (11) 2051-1408 e (11) 99921-7549, ou pelo email [email protected]

