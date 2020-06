A Tokio Marine lançou a cobertura de Indenização Integral exclusiva para a perda total de veículos. A novidade vem ao encontro da estratégia da seguradora de tornar o mix de produtos da carteira de Automóvel mais abrangente, com opções de seguros que cabem no bolso de todos os perfis de motoristas.

A cobertura está disponível no sistema de Cotação da empresa como opção para o segurado nos produtos Auto e Auto Clássico. Sua contratação prevê indenização exclusivamente para sinistros que configurem perda total, ou seja, em que o custo do reparo fique acima de 75% do valor contratado, causados por roubo, furto, colisão ou incêndio.

“A nova cobertura é mais uma iniciativa da companhia que complementa o portfólio de ofertas mais enxutas, cumprindo com o nosso compromisso de trazer cada vez mais pessoas para o mercado segurador. Entendemos que, além de permitir maior previsibilidade de custos, a flexibilidade de poder escolher o tipo de proteção que melhor atende às necessidades do cliente é importante”, explica Luiz Padial, diretor de Automóvel da seguradora.

A contratação pode ser feita para apólices individuais ou para frotas. A empresa oferece, ainda, assistência 24h, adicionais de cobertura para danos a terceiros, acidentes pessoais de passageiros, podendo adequar estas alternativas de acordo com a conveniência e orçamento do segurado.

Leia mais: Diretoria de Corporate da Tokio Marine emite R$ 1 bi em prêmios

Além do diferencial competitivo de preço, os produtos contam com condições de parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito sem comprometimento de limite. “Com essas condições flexíveis e que se adaptam a diversos perfis de clientes, nos colocamos mais uma vez ao lado dos corretores e assessorias para oferecer as melhores condições de vendas do mercado”, conclui Padial.

N.F.

Revista Apólice