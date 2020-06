A THB Brasil, empresa especializada em Gestão de Riscos, Consultoria de Benefícios e Corretagem de Seguros e Resseguros, apresentou Simone Ramos como superintendente de Portos & Logística dentro da divisão de Specialty. Simone chega com a missão de desenvolver a área com uma equipe especializada e entregar soluções diferenciadas a todos os clientes do segmento.

A executiva possui experiência na área, contando com mais de 20 anos no mercado de seguros, tendo atuado inicialmente na área comercial de seguradoras e depois firmado a sua trajetória comercial e de gestão de risco em corretoras como Lockton, Galcorr e Marsh.

“Entender os riscos que envolvem uma operação portuária e logística envolvendo exigências contratuais e legislação requer, acima de tudo, conhecimento e planejamento para identificar e mitigar possíveis perdas. É uma atividade de alta complexidade. O grande desafio será o de trazer inovação, otimizar as negociações com o mercado segurador e ressegurador e implantar boas práticas para o mercado”, diz a executiva e coautora do livro Mulheres de Seguros.

N.F.

