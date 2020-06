A Superintendência de Seguros Privados (Susep) realizará hoje, a partir das 11h, um webinar sobre a modernização do processo administrativo sancionador. O objetivo do evento é ampliar o diálogo com a sociedade sobre as evoluções e mudanças do setor propostas pela autarquia.

O modelo em debate propõe, dentre outras ações, a possibilidade de substituição do processo por outros instrumentos e medidas de supervisão, reservando a instauração do regime repressivo às hipóteses de maior gravidade ou relevância sob o aspecto regulatório.

Além disso, o projeto visa atualizar a Resolução CNSP n° 243/2011 e absorver parte do marco regulatório presente na Resolução CNSP n° 97/2002, que será revogada, dando prosseguimento ao processo de consolidação das normas prevista no Decreto n° 10.139/2019 (“revisaço”).

O tema será apresentado pela coordenadora geral de Julgamentos, Tatiane Rocha; pelo procurador chefe, Igor Lourenço; e pelo diretor Danilo Moura. A superintendente Solange Vieira realizará a abertura do evento.

As inscrições no webinar são limitadas e já estão abertas. Os interessados podem se inscrever neste link​​.

