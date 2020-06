A Superintendência de Seguros Privados (Susep) realizará na próxima sexta-feira, 12 de junho, um webinar sobre Segmentação e Proporcionalidade na Regulação Prudencial. O evento tem como objetivo ampliar o diálogo com a sociedade sobre as evoluções e modernização do setor propostas pela autarquia e acontecerá a partir das 16h, por meio da plataforma Zoom.

As medidas em discussão propõem, por exemplo, a aplicação proporcional das regras prudenciais de acordo com o porte e a complexidade das empresas do setor. Há ainda a redução do capital-base para supervisionadas de menor porte e complexidade, que ficaria entre R$ 3,6 milhões e R$ 8,1 milhões de acordo com o segmento de cada organização. Com a iniciativa, a autarquia visa promover ganhos de custo operacional para o setor e mais eficiência na supervisão. Isto beneficiará o mercado consumidor de seguros com melhores preços e mais concorrência.

Os painéis serão apresentados pelo coordenador-Geral de Regulação Prudencial (CGREP), César da Rocha Neves; e pelo coordenador de Regulação Contábil e Previsões Técnicas (CGREP/COREC), Gabriel Caldas. Participarão, também, a superintendente da entidade, Solange Vieira, e o diretor Vinicius Brandi.

O tema Segmentação para fins de Regulação Prudencial foi tratado na Consulta Pública 14/2019, que pode ser acessada neste link.

Os painelistas também falarão sobre as Consultas Públicas 8 e 9/2020, que dispõem sobre a regulação prudencial proporcional com base na segmentação das sociedades seguradoras, de capitalização, resseguradoras locais e entidades abertas de previdência complementar. Ambas estão abertas e os interessados podem enviar sugestões até o dia 24 de junho.

As inscrições no webinar são limitadas e já estão abertas. Os interessados podem se inscrever pelo link.

N.F.

Revista Apólice