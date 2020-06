Serviços à distância ganharam ainda mais a confiança das pessoas em tempos de pandemia. Um dado apurado pela SulAmérica Auto e Massificados mostra que, de março a maio, o número de acionamentos do Assistência Pet aumentou 326% em comparação ao mesmo período de 2019, com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro tendo a maior demanda (64% do total). Entre os serviços disponíveis estão envio de ração, transporte veterinário emergencial e aplicação de vacinas em domicílio.

“Este dado reforça o quanto os bichos de estimação são considerados cada vez mais parte da família, pois sua segurança e bem-estar são prioridades para os donos, ainda mais durante um período tão sensível como este. Para nós é gratificante poder oferecer serviços como esse e garantir atendimento para nossos clientes e seus pets”, afirma Lara Murta, superintendente de Produto da companhia.

Rita de Cássia, cliente da seguradora, contratou o Seguro Residencial sabendo que poderia contar com o serviço e ficar tranquila em situações de emergência. Seu gato Fred precisou de uma consulta veterinária para cuidar de um problema nos rins e, em meio ao período de distanciamento social, ela não pensou duas vezes antes de recorrer a uma consulta veterinária pelo seguro. O processo de marcação foi feito remotamente, enquanto a consulta foi presencial.

“Passamos por um veterinário que fez um ótimo atendimento. Ele foi diagnosticado com cálculo renal e graças ao atendimento da Assistência Pet e indicação certeira do veterinário, estamos conseguindo tratar o Fred com mais tranquilidade e segurança”, ressalta Rita.

N.F.

Revista Apólice