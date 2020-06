EXCLUSIVO – Em uma live realizada nesta tarde, a SulAmérica lançou o produto Direto Azul, da sua linha de seguro saúde com preços mais acessíveis. Atendendo às sugestões dos corretores de seguros, o novo produto Direto Sampa Azul (o anterior agora é Direto Sampa Branco) tem cobertura regional, com atendimento para urgências e emergências nacional. O produto também oferece co-participação opcional.

Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto, explicou, no evento que marcou o lançamento do produto, que a empresa quer ser uma gestora de saúde e não apenas uma cuidadora de doenças. “Este produto é flexível e foi possível graças à parceria com alguns prestadores de serviços, com os quais criamos uma rede inteligente de atendimento”, ressaltou.

Este novo produto atende a região metropolitana de São Paulo. Em sua rede de prestadores de serviços estão incluídos a Rede D’Or e outros hospitais de ponta. “Nossa rede é de alta qualidade porque o produto foi desenhado em parceira com os prestadores de serviços”, disse Raquel na live de lançamento. Entre os serviços oferecidos está o Saúde na Tela, um atendimento de telemedicina que conta com médicos de diversas especialidades, em atendimento 24h.

Além dos hospitais referenciados, fazem parte da rede de prestadores 350 empresas, compondo uma ampla gama de atendimento para consultas e exames. Luciano Lima, diretor comercial da seguradora, acrescentou que as vendas deste produto ainda somam pontos extras na campanha de incentivo para corretores.

“Cuidar de pessoas é o mais importante, não apenas neste momento. Todos os nossos colaboradores estão envolvidos neste processo”, apontou André Lauzana, vice-presidente Comercial e de Marketing da seguradora.

Kelly Lubiato

Revista Apólice