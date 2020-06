A SulAmérica anunciou a assinatura do contrato com o Grupo Rede D´Or São Luiz para aquisição da operadora de planos de saúde da Paraná Clínicas, empresa com sede em Curitiba. “Esta transação é estratégica e representa um importante movimento para reforçar a posição e relevância da SulAmérica no Sul do Brasil, ampliando o portfólio de produtos e market share na região”, diz Gabriel Portella, presidente da companhia.

O valor da transação foi de R$ 385 milhões e sua conclusão está condicionada à aprovação prévia dos órgãos reguladores competentes. “Estamos sempre atentos às oportunidades para o negócio e longevidade da empresa. Uma operação como esta reforça nossa solidez e estratégia de atuação, além da confiança no mercado brasileiro”, afirma Portella, referindo-se à decisão de compra em um cenário de pandemia.

Em 2019, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde (ANS), a Paraná registrou receitas de aproximadamente R$ 200 milhões. “Esta operação trará muitas oportunidades de geração de negócios para os corretores de seguros da região”, ressalta André Lauzana, vice-presidente Comercial e Marketing da SulAmérica.

Fundada em 1998, a Paraná Clínicas conta atualmente com mais de 90 mil beneficiários. “Esta aquisição representa um marco na história da empresa. Adquirimos uma operadora de planos de saúde com modelo de negócio alinhado à nossa estratégia de coordenação do cuidado e gestão de saúde”, explica Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica. Faz parte do modelo de negócio da operadora centros clínicos e um hospital dia.

O Hospital Santa Cruz, que também faz parte da empresa paranaense, continuará pertencendo a Rede D´Or.

