A Suhai Seguradora firmou uma parceria com o iFood para beneficiar os cerca de 180 mil profissionais cadastrados no aplicativo. Até o dia 30 de junho, os motofretistas cadastrados poderão acessar o Delivery de Vantagens do aplicativo, cotar e contratar o seguro de Furto e Roubo com desconto. O processo é feito através da corretora de seguros Sequoyah, parceira da seguradora.

“Nossa ideia é proporcionar um processo rápido e sem burocracia para facilitar a vida dos milhares de motoboys cadastrados no aplicativo”, revela Robson Tricarico, diretor comercial da empresa. “A parceria com o iFood Delivery de Vantagens é uma iniciativa que busca conscientizar os profissionais dedicados ao serviço do delivery de que, com o seguro, podem continuar trabalhando sabendo que suas motos estão protegidas contra situações que não podem evitar e nem prever”, diz o executivo.

Para proteger os motoboys e suas famílias da covid-19, a seguradora distribuiu 15 mil máscaras reutilizáveis em São Paulo em abril e maio, sendo clientes da seguradora ou não.

Para conseguir cotar o seguro da Suhai, os motofretistas devem acessar o aplicativo e selecionar a aba Perfil.

