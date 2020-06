O Grupo SCOR foi classificado com o rating AA- com outlook estável pela Standard & Poor’s, referência mundial na realização de avaliações de crédito e análises econômicas. A análise da S&P reconheceu, também, a habilidade do Grupo de absorver o choque da crise provocada pela covid-19.

Ao anunciar a decisão da S&P, Denis Kessler, Chairman e CEO da empresa, afirmou que “recebemos com orgulho a notícia, que confirma o rating de força financeira da organização. A deliberação demonstra a habilidade do Grupo de oferecer aos seus clientes um alto nível de segurança e a resiliência do nosso modelo de negócios, particularmente, durante essa crise pandêmica. Além disso, reforça a relevância da nossa estratégia como resseguradora global Tier 1”.

Outros aspectos mereceram destaque da S&P, entre os quais o mix diversificado de negócios, tanto em produtos como em linhas de negócios; a habilidade da empresa de conseguir aumentos moderados de tarifas nos resseguros globais de P&C, bem como o robusto programa de retrocessões que possibilitou reduzir a volatilidade nos resultados. A S&P espera que a adequação de capital da companhia, baseado no modelo de riscos, continue bem acima do nível “AAA” em 2021-2022 e que a solvência do Grupo se mantenha dentro do objetivo de intervalo entre 185% e 220% em 2020. A S&P acredita que o Grupo se encontra suficientemente capitalizado para lidar com a volatilidade dos mercados de grandes sinistros e catástrofes naturais aos quais ele tem exposição.

Eric Lundgren, CEO da resseguradora, considera que “é uma excelente notícia para a empresa compartilhar do mesmo rating do Grupo, um marco importante neste momento de turbulência e incerteza. É o resultado de uma estratégia acertada do Grupo, que celebra 50 anos de fundação este ano. É um prazer poder oferecer segurança e tranquilidade aos nossos clientes e parceiros de negócios, até mesmo em período de crise, como esta que estamos atravessando”.

N.F.

Revista Apólice