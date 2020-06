A Sompo Seguros S.A acabou de incrementar duas novidades que têm o objetivo de garantir mais comodidade ao segurado Sompo Auto, ao mesmo tempo em que contribui com as medidas preventivas de distanciamento social. Os novos Sompo Car Delivery (serviço de entrega de veículo após o conserto) e Documento Expresso (retirada de documentação para processo de sinistro), são duas facilidades que agilizam o atendimento ao cliente e a conclusão de processos de sinistro em situações de dano parcial ou de indenização integral (perda total) de veículo.

Como funciona

Para casos de dano parcial em veículos leves ou pick ups, os segurados que optarem por realizar os reparos em oficinas referenciadas da empresa em todo o Brasil contam com o Sompo Car Delivery. Neste serviço, após finalizar o reparo, a prestadora entrega o veículo no endereço de preferência do cliente (num perímetro de até 30 km da oficina) com todos os cuidados necessários, garantindo segurança e proteção nesse período de pandemia.

Já para casos de sinistro de Indenização Integral (perda total), o Documento Expresso é o serviço por meio do qual um portador retira os documentos originais do veículo na casa do segurado para viabilizar o processo de análise e indenização do cliente. Isso confere mais agilidade no procedimento, além de evitar eventuais extravios que possam acontecer por outros meios de remessa de documento. O serviço está inicialmente disponível para os segurados da cidade de São Paulo (SP).

Leia mais: Sompo apresenta novas diretorias criadas para dinamizar estratégias de negócios

“A companhia busca implementar novas soluções de serviços que tenham alto valor agregado para nossos consumidores”, afirma Andreia Paterniani, diretora de Sinistros da seguradora. “Além de estreitar o relacionamento com corretores de seguros e segurados, todo o investimento em inovação e serviços de sinistros já lançados trouxeram segurança durante esse período de pandemia. Por isso, continuamos atentos às necessidades e bem-estar dos clientes”, completa.

N.F.

Revista Apólice