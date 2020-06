Proprietários estão adiando a manutenção anual de seus carros, e até mesmo a correção de pequenos amassados e riscos, por temor de sair de casa diante da pandemia do coronavírus. A quarentena ainda resultou em menos automóveis circulando, o que também tem como consequência direta uma diminuição no fluxo de veículos chegando às oficinas.

Ciente deste momento delicado para as oficinas automotivas, a Solera Brasil está oferecendo um programa que combina a tecnologia avançada do sistema de orçamentação Audatex com o treinamento e a consultoria do Cesvi Brasil, centro de pesquisa especializado em reparação.

Isso a um preço promocional inédito, justamente para promover um apoio com a emergência de que as oficinas precisam neste período: a partir de R$ 249,90 mensais.

Com esse plano, a oficina passa a contar com a plataforma de orçamento de reparo mais utilizada pelo mercado segurador em todo o território nacional. O sistema Audatex ainda oferece um banco de dados disponível para país e um número ilimitado de orçamentos, seja para seguradoras ou clientes particulares.

Com treinamento, oficina lucra mais

Além do preço e da tecnologia, o diferencial desse “plano emergencial” é o direito a um treinamento do Cesvi Brasil, centro de capacitação de profissionais de oficinas e seguradoras, cujos treinamentos, comprovadamente, conseguem fazer com que a oficina aumente em até 35% a lucratividade.

Essa capacitação visa preparar o orçamentista da oficina para aumentar o seu ganho em horas, ampliar a percepção em relação a novas oportunidades de serviços e também atrair (e fidelizar) clientes que não tenham seguro para seus veículos.

O treinamento aborda:

· Eliminação de perdas, retrabalho e atrasos;

· Identificação de oportunidades de receita adicional, como pequenos reparos não relacionados ao sinistro;

· Ganho em fazer a reparação em vez de trocar uma peça;

· Precisão no orçamento, que deve incluir desde pequenas peças (porcas, arruelas, parafusos…) até a mão de obra envolvida;

· Uso de processos e ferramentas que aumentarão a qualidade final do reparo.

O treinamento, de 2 horas, é feito online, respeitando o distanciamento social. Além disso, as oficinas passam a contar com consultoria permanente e uma Central de Atendimento, para tirar dúvidas sempre que for necessário.

N.F.

Revista Apólice