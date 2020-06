O Sincor-SP divulgou a nova edição do Ranking das Seguradoras, que traz os dados consolidados do mercado em 2019. A novidade deste ano está na inclusão do grau de concentração empresarial do setor de seguros.

Produzido pelo consultor de economia da entidade, Francisco Galiza, o estudo utiliza o índice de concentração de Herfindahl (IHH) e constata que o mercado de seguros, nos últimos 10 anos, situou-se em torno de 700 pontos, uma característica de um segmento não concentrado, ou seja, que possui uma boa taxa de competitividade entre as empresas.

Segundo o presidente do Sindicato, Alexandre Camillo, os números atestam a competência de um mercado diverso, competitivo e saudável. “Anualmente divulgamos os indicativos que demonstram a capacidade de inovação e dinamismo do setor, aliada à nossa força de trabalho, tanto dos seguradores, quanto dos corretores”.

O Ranking também aponta que o ramo de pessoas se tornou o principal do mercado. Com faturamento de R$ 46,4 bilhões em 2019, seguros como vida, acidentes pessoais e funeral apresentaram crescimento de 11% na comparação com o ano anterior. Os grupos Bradesco, Zurich Santander e Banco do Brasil são responsáveis por 43,64% da receita desse ramo.

Saúde vem logo em seguida, com faturamento da ordem de R$ 45,8 bilhões, um avanço de 8% em relação a 2018. Duas companhias, Bradesco e SulAmérica, representam 90% da receita entre as seguradoras. É importante lembrar que o ranking não contempla outros tipos de companhias da área de assistência suplementar de saúde.

Automóvel, que costumava ser o principal ramo do setor de seguros, teve faturamento total (sem o DPVAT) de R$ 36 bilhões em 2019. Os cinco maiores grupos nesse ramo são Porto Seguro, Bradesco, Tokio Marine Seguradora, SulAmérica e HDI.

O ramo Patrimonial, que engloba os seguros empresariais, por exemplo, teve receita de R$ 16,3 bilhões em 2019, com alta de 11% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores desse ramo, Zurich Santander, Porto Seguro e Mapfre faturam 37% de todo o setor.

O Ranking está disponível no link.

N.F.

Revista Apólice