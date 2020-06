Em tempos de pandemia, a situação financeira cede um pouco, mas por que não investir em algo que lhe trará resultados positivos e uma tranquilidade extra para você e a sua família? O seguro de vida foi criado com o propósito de fornecer segurança e tranquilidade para todos que o contratam, tanto que ele se tornou um item essencial para garantir a qualidade de vida da família caso haja algum imprevisto.

Engana-se quem pensa que o produto cobre apenas o falecimento do segurado. Em suas apólices, estão presentes também a qualidade de vida, na qual o cliente pode utilizar o seguro caso ocorra algum imprevisto relacionado a saúde, seja com a indenização por conta das diárias de um hospital ou até mesmo a cobertura de doenças graves. Tudo para melhorar o bem-estar do segurado e aumentar a sua expectativa de vida

Uma das vantagens do produto é o auxílio que ele oferece para os familiares do segurado, caso ele venha a falecer. O seguro protege o patrimônio e a família do cliente para que eles não fiquem a mercê.

A Seguralta, rede de corretora de seguros, oferece esse serviço há mais de 50 anos em todo o território nacional. A rede conta com uma grande quantidade de clientes, satisfeitos com os produtos adquiridos, e a procura por esse tipo de indenização cresceu 20% desde o início da pandemia no novo coronavírus.

Uma das clientes é a Patrícia de Deus Canoff, de 30 anos. Em meio à incerteza sobre o futuro, ela decidiu que era o momento de pensar nos familiares. “O fato de não podermos sair, de termos que evitar aglomerações e de não podermos ter contato com outras pessoas é inédito, não sei o que pode acontecer hoje ou amanhã com a minha vida e minhas filhas precisam de amparo. Percebi que o momento para a contratação do seguro não poderia ser adiado”, comenta Patrícia.

O seguro de vida está disponível para contratação online. Cobrindo casos de pandemias, como a covid-19, o produto está disponível a partir de parcelas mensais de 30 reais, variando de acordo com o perfil e idade do contratante.

N.F.

Revista Apólice