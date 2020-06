A Rede Lojacorr fechou o mês de maio com crescimento de 24% frente ao mesmo mês do ano passado. O fechamento refere-se a um total de mais de R$ 61 milhões na produção, sendo comercializados em Seguros um pouco mais de R$ 52 milhões (+14%); Consórcios R$ 5 milhões (+94%) e Demais Segmentos R$ 3 milhões (+573%).

De acordo com o diretor Comercial da empresa, Geniomar Pereira, 3,5 mil documentos a mais foram protocolados quando comparado a maio de 2019, sendo que 37 unidades da Rede cresceram, com destaques para Vale do Aço, Sul de Minas, Campinas, Campos Gerais, Curitiba, Mato Grosso, Belém, Pernambuco, Vitória da Conquista e Salvador. Além disso, 90% entre as 10 principais companhias parceiras também tiveram êxito, entre elas: Alfa, SulAmérica, Bradesco, Mitsui, HDI e Sompo.

Das corretoras, 70% obtiveram aumento de produção, com destaque para: Ouroseg, Opipari, SACS, Silveira, LDS, Afirmativa, A3 MG e Rosa Tavares. Todos os principais ramos comercializados aumentaram, entre eles: Vida 102%, Saúde 68%, Transportes 52%, RD Equipamentos 50%, Rural 46% e Empresarial 20%. Além disso, as quatro Regionais do País tiveram novas entradas de corretoras, totalizando 21 novas corretoras de seguros (PJ’s). “Crescer dois dígitos nesta fase tão complicada é um grande feito perante ao mercado de seguros. Obtivemos uma performance que comprova isso e esses números tangibilizam o tamanho deste desempenho”, afirma Pereira.

Houve ainda crescimento de 94% na venda dos Planos de Consórcios. “Resultado acima da média do segmento e, em números absolutos, tornou-se a 2ª melhor performance desde o início da operação”, acrescenta o executivo.

Leia mais: 29 novas corretoras fecharam parceria com a Rede Lojacorr em abril

Entretanto, para obter esses resultados, continuam sendo feitas medições diárias sobre todos os movimentos da Rede, tais como: produção, protocolos, cancelamentos, percentual de renovação, companhia que indica maior perda e qualquer outro indicador que necessite de uma rápida tomada de decisão. “Mesmo que ao analisar o cenário o resultado final tenha sido positivo, continuará sendo de extrema importância não afrouxar. O caminho precisa continuar a ser construído. Infelizmente não sabemos quantos dias difíceis ainda teremos, portanto, a dedicação terá que permanecer”, finaliza Pereira.

N.F.

Revista Apólice