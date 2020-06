A ascensão no consumo de podcasts no Brasil e no mundo já era uma tendência em 2020. Esse processo se intensificou desde o início do distanciamento social, imposto pela pandemia do novo coronavírus, tornando-os boa fonte de informação e entretenimento. Apostando no sucesso do formato, a Rádio Bradesco Seguros agora também está presente no Spotify e em outras plataformas digitais.

Há 13 anos no ar, a rádio é uma plataforma que conecta os colaboradores e clientes da empresa, mesclando informação com programações especiais. Com a proposta de atingir um novo público, a organização transformou os programas da rádio web em podcasts, ampliando os episódios para os usuários dessas plataformas digitais.

Com atualização diária dos podcasts, os assuntos vão desde o mercado de seguros até programas que falam sobre entretenimento, longevidade, bem-estar, tecnologia, cultura e economia. As programações da rádio já contaram com a participação de especialistas em vários segmentos, como: Maurício de Sousa, Palmirinha, Mariana Ferrão, Supla, Glenda Kozlowski entre outros convidados.

Pensando em facilitar a compreensão dos termos da área de seguros, a Rádio conta com dois programas focados no tema: o Descomplica Seguro, que são pílulas com as principais dúvidas dos consumidores na hora de contratar um seguro; e o programa Papo Seguro, que conta com bate-papos com especialistas da companhia sobre temas e dicas relacionadas ao mundo dos seguros.

Durante o período de distanciamento social, foram lançadas edições especiais do Programa “Sem Economês”, uma série de educação financeira, que agora conta com o apoio da Ágora Investimentos. A taxa Selic, o trabalho na bolsa de valores e o papel das corretoras em tempos de pandemia foram alguns dos temas abordados no especial. Além disso, a Rádio também preparou uma sequência de reportagens com diferentes profissões do mercado que foram impactadas pela pandemia do novo coronavírus, mostrando como os profissionais estão adaptando suas realidades ao novo normal.

Desde o lançamento nesses novos canais, os episódios foram reproduzidos mais de 2 mil vezes. Além do Spotify, é possível acessar os programas em outras plataformas, como o Google Podcasts, CastBox, Tune In, Deezer e Itunes.

N.F.

Revista Apólice