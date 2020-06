A Qualicorp anunciou a compra da carteira de cerca de 14 mil clientes da administradora de benefícios Clube Care, referente ao segmento Coletivo por Adesão e operada pelo Grupo Assim Saúde, que atua na capital fluminense e Grande Rio de Janeiro.

Com um investimento de R$ 20 milhões, o objetivo da operadora é reforçar sua presença regionalmente e ampliar o portfólio de planos de saúde. “Com a aquisição, nós queremos fortalecer cada vez mais a atuação da companhia, ofertando produtos de qualidade e mais acessíveis para diferentes segmentos da população”, afirma Bruno Blatt, CEO da empresa.

O processo foi realizado de forma totalmente digital, incluindo a prospecção, as negociações, a due diligence, o fechamento do acordo e as assinaturas do contrato. “Pela primeira vez na história realizamos uma transação desse porte sem nenhuma interação presencial. As equipes envolvidas conduziram todas as etapas de maneira online”, ressalta o executivo. Além de seguro, esse formato trouxe mais agilidade para concluir a operação.

Recentemente, a operadora firmou uma parceria com a operadora Assim Saúde para comercialização de planos de saúde do segmento Adesão, voltados a profissionais do comércio, profissionais liberais, servidores públicos e estudantes.

“A nossa missão é viabilizar o acesso da população à saúde privada. A parceria com a Assim Saúde reforça a oferta de planos de saúde aos moradores do Rio de Janeiro. Entre as 16 milhões de pessoas que moram no Estado, apenas 5,36 milhões têm um plano de saúde particular”, completa Blatt.

A iniciativa reafirma, também, a estratégia de crescimento da empresa. De acordo com Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da organização, “um dos pilares da companhia é o crescimento por meio de fusões e aquisições (M&A). Por isso, estamos sempre atentos ao mercado. Outro caminho que a Qualicorp aposta é a expansão orgânica. Nessa frente, estamos nos aproximando do corretor e trabalhando no desenvolvimento de novos produtos, além de reforçar nossa política de regionalização”.

A compra de carteira da Clube Care soma-se às 1,2 milhão de vidas que a operadora possui em seu portfólio na categoria Adesão médico-hospitalar, que representa aproximadamente 92% do faturamento da empresa.

N.F.

Revista Apólice