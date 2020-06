Com o objetivo de manter a produtividade e o funcionamento durante a pandemia do novo coronavírus, a Prudential do Brasil implementou novidades em suas operações.

A empresa intensificou o desenvolvimento de soluções digitais para permitir que as contratações das propostas de seguro de vida pudessem ser feitas à distância, abordando desde os processos relacionados ao preenchimento das propostas até o aceite digital, trazendo facilidade e segurança, tanto para clientes como para os corretores franqueados, empresariais e parceiros comerciais.

Além disso, desde o início de 2020 a companhia passou a disponibilizar o uso da tele entrevista médica, o que, neste momento, foi intensificado e permitiu que o processo de subscrição de riscos para as propostas seja feito de maneira segura, respeitando o isolamento social e evitando o contato direto entre médicos e clientes.

A seguradora também proporcionou plataformas para conectividade, treinamentos, materiais informativos online e videoconferências para auxiliar todas as pontas envolvidas no processo de vendas dos seguros de vida, permitindo que conseguissem levar adiante seus negócios nesse período com todo apoio necessário.

Com a decisão por livre iniciativa da empresa de desconsiderar as cláusulas de risco excluído para pandemias diante do novo coronavírus, a área de Benefícios da empresa também está intensificando sua atuação para reduzir o ciclo médio de pagamento dos sinistros avisados. Atualmente, a companhia tem pagado as indenizações em torno de três dias úteis, quando o prazo legal pode ser de até 30 dias.

Leia mais: Prudential do Brasil promove ações remotas para colaboradores

“Em meio ao cenário difícil que estamos todos vivendo, a seguradora fortaleceu a implementação de estratégias que permitissem nosso pleno funcionamento e ainda melhorar nossas operações, facilitando e agilizando o trabalho dos corretores franqueados, empresariais e parceiros comerciais, sem esquecer da necessária proteção, apoio e segurança de todos eles, assim como clientes e colaboradores. É um momento desafiador, mas que trouxe também oportunidades de transformação nas empresas”, destaca a diretora de Operações da companhia, Andrea Vairo.

N.F.

Revista Apólice