A Porto Seguro realizará no dia 23 de junho mais uma edição do Mega Day Vida. Na ocasião, corretores parceiros poderão ofertar os seguros de vida da companhia com descontos e facilidades de pagamento.

Clientes que contratarem o produto no período e optarem pelo pagamento com Cartão de Crédito Porto Seguro terão 10% de desconto e poderão parcelar o valor da compra em até 11 vezes. Pagamentos com cartões de outras bandeiras também contarão com possibilidade de parcelamento de até 11 vezes, além de desconto de 5%.

Mais informações estão disponíveis no site da seguradora.

N.F.

Revista Apólice