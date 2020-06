A Porto Seguro promove até a próxima sexta-feira, 19 de junho, a Mega Week do Porto Seguro Empresa. Durante toda a semana da ação, os corretores poderão ofertar o seguro empresarial com condições diferenciadas para novas apólices e também para renovações de outras seguradoras. Neste período, o produto estará com 10% de desconto promocional + 10% para quem adquirir o Cartão Empresarial da empresa e efetuar o pagamento da apólice com ele. Aos empreendedores que já contam com o Cartão, o desconto é de 5% além do desconto promocional.

Antonio Santos, gerente de Ramos Elementares da seguradora, destaca que a Mega Week é uma boa oportunidade para que clientes empreendedores garantam a proteção do seu negócio por meio da contratação do seguro, ainda mais neste momento de retomada das atividades pelo país.

“As condições oferecidas nesta ação reforçam nosso compromisso em contribuir com a sustentabilidade financeira dos negócios dos empreendedores no país. Em um momento como este, é fundamental contar com um seguro empresarial, que protege desde a estrutura física e equipamentos de uma empresa aos produtos por ela oferecidos”, afirma o gerente do produto, que se contratado ao longo da semana de ofertas poderá ser parcelado em até 12x sem juros.

O executivo destaca ainda que o atual momento reforça a importância de contar com uma proteção. “O seguro precisa ser encarado como um elemento para a saúde e a sustentabilidade financeira de uma empresa. No caso dos microempreendedores, por exemplo, um imprevisto a um negócio não segurado pode representar uma despesa que impacte a totalidade da margem financeira do negócio. Isso só reforça a necessidade de contar com uma proteção para garantir a reparação em casos inesperados”.

Leia mais: Porto Seguro anuncia novo produto do ramo de Responsabilidade Civil

Incentivo aos corretores

Os parceiros também terão vantagens ao longo da Mega Week. Além das condições especiais aos clientes, que reforçam a argumentação dos profissionais, os corretores ainda receberão a antecipação da comissão, importante mecanismo em um momento atípico do mercado.

Mais informações estão disponíveis no site.

N.F.

Revista Apólice