A partir de junho, o Porto Seguro Transportes amplia sua carteira e lança o Responsabilidade Civil Ambiental Transportes. O novo produto surge da aliança estratégica com a AIG e foi desenvolvido especialmente para imprevistos nos transportes de mercadorias e resíduos perigosos ou poluentes, oferecendo coberturas e contenção para danos que a carga possa causar ao meio ambiente e à propriedade de terceiros.

De acordo com dados da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, de janeiro a novembro de 2019 a média de ocorrências de acidentes com cargas perigosas no Estado foi de 25,6 casos por mês. No mesmo período de 2018 a média era de 24,8. “Para quem transporta cargas de risco, ter um seguro de responsabilidade civil ambiental é fundamental, diante do risco exposto tanto para o dono da mercadoria e transportador da carga, quanto para a população e meio ambiente”, alerta Rose Matos, gerente do Porto Seguro Transportes.

O produto pode ser contratado por embarcadores (donos de mercadorias) e por empresas transportadoras. A vigência da apólice é de 12 meses e o limite de garantia mínimo é de R$50 mil, e o máximo R$1 milhão. São consideradas cargas perigosas líquidos inflamáveis, produtos transportados em alta temperatura, explosivos, materiais sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes, tóxicas, infectantes, produtos corrosivos e outras cargas específicas.

Entre as coberturas básicas, o RC Ambiental Transportes garante: danos pessoais e danos materiais causados a terceiros; despesas de limpeza resultantes de condições de poluição da carga transportada; custos de monitoramento, remoção de contaminação do solo, águas de superfície e lençóis freáticos. Ainda é possível incluir a cobertura adicional de poluição decorrente de eventos não acidentais durante o transporte da carga, além de diferenciais como cobertura para poluição decorrente do tanque de combustível e fluídos automotivos dos veículos transportadores.

O segurado terá acesso também a parceria com empresa de atendimento emergencial com 0800 para emergências ambientais; e Plano de Ação de Emergência – PAE. “Sabemos que são inúmeros os riscos para quem transporta esse tipo de carga, mas são materiais essenciais para muitos serviços, e que não podem parar. Para isso, buscamos trazer recursos que auxiliem no transporte dessas cargas e que proporcionem maior segurança no trajeto ou em casos de acidentes”, conclui Rose.

Em dezembro de 2018, a AIG e a Porto Seguro anunciaram a formação de uma aliança estratégica envolvendo alguns produtos voltados ao segmento de Pequenas e Médias Empresas e contando com a garantia de proteção de resseguro da AIG. Tanto a Porto Seguro quanto a AIG disponibilizam o RC Ambiental Transportes para suas bases de corretores, o que permite uma distribuição mais ampla devido à grande capilaridade do canal corretor da Porto Seguro.