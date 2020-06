A pré-venda do crossover compacto Volkswagen Nivus começou hoje, 25 de junho, e terá uma novidade para quem adquirir o veículo até o final do estoque: um ano de seguro grátis do Porto Seguro Auto. Os compradores também terão valor de 0km estendido de 6 para 12 meses e leva e traz para revisão do veículo, exclusiva para a parceria com a VW, além dos benefícios aos segurados como serviços a residência, linha básica e linha branca, 10 dias de carro reserva ou créditos em app de transporte.

Mas a parceria entre as empresas vai além. Os clientes da Porto que adquirirem o veículo terão acesso ao app da seguradora por meio do VW Play, um sistema de informação, entretenimento e serviço que opera praticamente todos os formatos de mídia. Ou seja, a partir dessa ferramenta, que traz para o painel do veículo o que antes estava apenas no celular, será possível que o segurado possa acionar socorro, como guincho e troca de pneu.

“Se por acaso for necessária uma assistência na estrada, basta abrir o aplicativo e escolher o serviço. Assim, não precisa ficar preenchendo o endereço do local, pois o aplicativo já verifica a posição GPS da antena do Nivus, de maneira mais precisa”, afirma Jaime Soares, diretor da seguradora. “Essa novidade reforça nossa estratégia de investimento em tecnologia e inovação nos nossos canais digitais de autoatendimento, trazendo agilidade e facilidade ao cliente”, completa.

A Porto tem investido em inovação, alinhando tal percepção a práticas que valorizam os serviços e o atendimento a fim de facilitar o dia a dia dos segurados. “Essa é mais uma opção para apoiar as pessoas e reafirmar nosso compromisso de cuidar do patrimônio e, principalmente, estar presente a qualquer momento”.

O prêmio do seguro será quitado conforme a campanha promocional descrita no regulamento de Pré-Venda do Nivus, disponível neste site.

O benefício conta com cobertura compreensiva, RCF-V Danos Materiais e Corporais a terceiros no valor de R$ 100.000 cada; Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) no valor de R$ 5.000 por passageiro; assistência 24h – Essencial (cláusula 31); Cobertura de Vidros (cláusula 76); e franquia obrigatória de 50%. As contratações que não forem realizadas com as regras descritas, não serão elegíveis à condição.

Sobre a contratação, Soares afirma que o corretor de seguros não irá ficar fora do negócio. “O processo todo irá ser feito através do parceiro: coleta dos dados do cliente, cotação, emissão de apólice etc. A única diferença é que ao invés do contrato ser pago por uma pessoa física, a Porto e a Volks irão bancar o valor do seguro. É importante lembrar também que a comissão irá ser paga ao corretor da mesma maneira”.

O executivo acredita que montadoras oferecem o seguro auto no momento da compra para o cliente é uma tendência, mas tudo depende da estratégia da marca está vivendo e o marketshare que pretende gerar com essa ação. “Essa parceria estava sendo conversada desde novembro do ano passado e não poderia vir em melhor hora. A Volks está se reinventando, investindo em tecnologia e comodidade, e esses são dois pilares fundamentais para a seguradora”, ressalta o diretor.

Nicole Fraga

Revista Apólice

*com informações da assessoria de imprensa