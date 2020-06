A Rede de Convênios do GBOEX tem novos serviços disponíveis com vantagens especiais para associados. Parcerias voltadas para os cuidados com a saúde, incluindo telemedicina, garantem ainda mais opções de serviços disponíveis para os clientes.

Compondo a rede de credenciados, a empresa Yalo é uma plataforma de benefícios que oferece desconto de 10% em todos os planos. A Yalo disponibiliza consultas a partir de R$ 40,00 para mais de 40 especialidades em 60 centros médicos, com uso ilimitado e retorno gratuito

em até 30 dias, além de 20% de desconto em exames, que somam mais de 3.000 categorias.

“Intensificamos nosso trabalho de agregar parceiros da área da

saúde para garantir convênios que supram as necessidades dos associados

neste período de pandemia, em que a orientação dos órgãos de saúde é o

distanciamento social sempre que possível. A telemedicina torna-se aliada

no cuidado. Nesse segmento, temos mais alguns parceiros que podem ser

consultados no site da rede. Todos são convênios recentes. Nosso compromisso é proporcionar mais segurança e comodidade aos nossos clientes”, destaca a superintendente de Marketing, Ana Maria Pinto.



Mais informações sobre os benefícios podem ser verificadas no link. A Rede oferece mais de 6.000 produtos e serviços. Farmácias, clínicas, hospitais e consultórios estão na lista de conveniados. Os estabelecimentos podem ser localizados no site ou pelo aplicativo GBOEX Integra, disponível para IOS e Android.

