Estamos vivendo um momento único no mundo todo, no Brasil e também no mercado de seguros. Tanto na vida profissional quanto na pessoal, trocamos a presença física pelas videoconferências e estamos todos aprendendo a “olhar nos olhos” por meio das telas de computadores e smartphones.

Aqui na Porto Seguro, desde meados de março, estamos com a operação ainda mais digital do que já trabalhávamos antes. A maior parte de nossos funcionários está atuando de casa e a orientação que estamos concedendo a parceiros e corretoras é que considerem a possibilidade de trabalharem em home office, concedendo maior segurança e saúde a todos. Além da orientação, também estamos constantemente dividindo informações e dicas sobre como se prevenir nessa situação, já que o contato com os clientes deve seguir as recomendações dos órgãos de saúde.

Para facilitar este modelo de trabalho e de relacionamento, o nosso time tem desenvolvido um conjunto de ações para todos os corretores que auxilia na sustentação de seu negócio e traz mais tranquilidade para enfrentarmos juntos esse cenário. Além da nossa total disponibilidade de atendimento por telefones e e-mail, o principal meio de comunicação com os parceiros continua sendo o Portal Corretor Online, onde a seguradora publica informações, notícias e orientações.

Esse espaço tem também os nossos contatos e cada produto possui um canal de vendas que está disponível integralmente para auxiliá-lo em todas as demandas, como sempre foi feito.

Desde março, desenvolvemos diversas frentes para auxiliar na sustentação dos negócios dos corretores parceiros e garantir que as pessoas continuem protegidas, assim como os seus bens. Essas ações tem sido divulgadas por meio de transmissões online e canais de comunicação. Um exemplo é a semana de Salas Virtuais, que realizamos agora em maio. Os temas variaram desde benefícios de produtos até dicas sobre como criar uma régua de relacionamento com clientes.

Recentemente, também lançamos um novo perfil da companhia no Instagram. O “Corretor é Pra Sempre” (@corretoreprasempre) é um canal que aproveitará a linguagem das redes sociais para facilitar o entendimento das informações e notícias divulgadas pela empresa, contribuindo para gerar ações que possam potencializar o negócio.

A seguradora vem investindo em ferramentas tecnológicas que facilitam o dia a dia para os corretores e também para os clientes, mesmo antes da covid-19. Por isso, conseguimos adotar novas maneiras de comunicação com rapidez e segurança.

Estamos otimistas, especialmente com o segundo semestre, no qual o mercado deve ampliar a atuação em diversos segmentos de não-seguro. Vamos lançar novas coberturas, produtos na área de serviços e sustentáveis para atender às diversas demandas dos clientes e também do setor como um todo. O desafio é estar próximo de clientes, parceiros e corretores. Para tanto, não estamos medindo esforços na busca de ferramentas e soluções que facilitem a comunicação e contribuam na ampliação a aprimoramento dos negócios de todos. Queremos ser cada vez mais um porto seguro para todos com quem nos relacionamos.

* Por Roberto Santos, Presidente da Porto Seguro