A Ô Insurance anunciou o lançamento do Ô Labs, um laboratório de inovação da empresa desenvolvido para acelerar negócios através de sistemas e ideias inovadoras, voltado para startups do segmento de benefícios corporativos, gestão de saúde e na venda/gestão de seguros para pessoa física.



A iniciativa tem como propósito a fomentação de ideias recebidas através de um portal especialmente desenvolvido para o projeto, com a intenção de agregar valor ao mercado segurador e proporcionar melhorias na experiência de compra com seus consumidores por meio de diferentes canais.

As startups participantes receberão suporte desde orientação estratégica ao aprimoramento da tecnologia de produtos/serviços através de planejamento e desenvolvimento de MVP, utilizando metodologias Agile, até a implantação e acompanhamento com aplicação de testes, análises de resultados e bonificação pré-estabelecida.

Para os líderes do projeto, o maior diferencial é ter um escopo aberto e não restritivo, com o objetivo de conhecer o máximo de iniciativas do mercado e gerar conexão com a equipe interna, que possui know how do negócio.

O programa tem duração de 12 meses e inicia em junho desse ano. É formado por uma equipe interna de profissionais de várias áreas da empresa, que a princípio irá explorar ideias expostas pelo próprio time e abre a possibilidade para startups escalarem seus negócios, eliminando qualquer barreira burocrática.

A expectativa é que esse projeto permita a companhia criar soluções mais eficazes e disruptivas, com foco na oferta de produtos e serviços mais assertivos e personalizados para atender as necessidades das pessoas com processos ágeis e democráticos.

N.F.

Revista Apólice