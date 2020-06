Soneli Angelini é a nova head de Recursos Humanos da Ô Insurance. Com mais de 25 anos de experiência, a executiva terá como objetivo implementar as melhores práticas de gestão de pessoas e compartilhar do processo de transformação digital da companhia, priorizando a experiência e a satisfação dos seus diversos públicos.

Economista de formação com MBA em Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial pela FGV, sua trajetória inclui atuação em importantes empresas multinacionais de diversos segmentos como o Grupo Tenneco, Monroe Amortecedores, Sadia e Aon.

Em sua carreira, sendo 12 anos dedicados somente ao mercado segurador, Soneli acumulou conhecimento em todos os subsistemas da área, liderando equipes de desenvolvimento, capacitação, atração, comunicação e engajamento. “Sempre gostei muito de aprender e ensinar, escolhi atuar em empresas com um novo perfil no mercado como a Ô, com ousadia suficiente para criar modelos de negócios, cultura ágile (agilidade em prol da experiência do cliente) e princípios lean (com foco na proposta de valor do cliente, sem desperdícios). Além disso, é uma companhia que preza pela diversidade e inclusão genuínas, fatores de transformação cultural e que estão intimamente ligados ao sucesso da execução de transformação digital”, diz a executiva.

