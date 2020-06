A SulAmérica segue expandindo sua família Direto pelo Brasil visando gerar mais oportunidades de negócios para corretores de seguros em todo o país. A partir de hoje, 24 de junho, os parceiros comerciais da companhia poderão oferecer esta novidade para a cidade de Recife e região metropolitana. O SulAmérica Direto Recife é uma parceria da seguradora com a Rede D’Or São Luiz e pode ser contratado no planos Empresariais e PME a partir de três vidas, entre titulares e dependentes, e carteira de adesão. Além da capital pernambucana, os municípios de Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata serão impactados pelo produto.

“A chegada do benefício no Recife faz parte da estratégia de expansão de gestão de saúde em que acreditamos muito. Para o cliente, trata-se de um plano de saúde com excelente relação custo-benefício. Já para o corretor de seguros, o produto traz oportunidades e diversificação de negócios, tanto para quem já trabalha com seguro saúde quanto para quem quer ampliar seu portfólio de ofertas e atendimento aos clientes”, afirma André Lauzana, vice-presidente Comercial e Marketing da empresa. “No cenário atual de pandemia, a família Direto é uma alternativa para manter a segurança de ter um plano de saúde. Destaco também os serviços de telemedicina que fazem parte dos benefícios deste produto e estão disponíveis para uso desde o primeiro dia de contrato”, completa.

Essa família de produtos, que é muito atrativa justamente por ser regional e personalizada, disponibiliza ao cliente, sem carência, todas as ferramentas oferecidas pela companhia, entre elas o Saúde na Tela com uso ilimitado, que proporciona agendamento de consultas médicas a distância com profissionais de diversas especialidades médicas, além de atendimento imediato com clínicos gerais. O atendimento remoto também está disponível com psicólogos e nutricionistas.

“O produto é mais um passo da companhia no sentido de ampliar a gestão de saúde com toda a orientação e o cuidado que estamos oferecendo neste momento para preservar a saúde, o bem-estar e a segurança de todos”, diz Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da empresa. “A parceria faz com que consigamos reunir, em um único produto, a qualidade, a capilaridade e a capacidade de gestão em saúde”, ressalta.

A rede referenciada do SulAmérica Direto Recife inclui atendimento ambulatorial e hospitalar nas unidades da Rede D’Or São Luiz. São elas: hospitais Esperança de Olinda, Esperança, Memorial São José e São Marcos, Prontimagem Serviços Médicos, Diagno São Marcos, Maximagem Diagnóstico por Imagem, Maxiclínicase e Neoh Memorial. O atendimento ambulatorial conta com 40 unidades e a rede hospitalar é complementada pelas instituições: Hope, Instituto de Apoio a Resso e Saúde Mental, Atendo Nursing Home, Instituto de Olhos Fernando Ventura e Hospital Nappe Núcleo Apoio Psicossocial.

Assim como nos outros produtos da família Direto, os serviços de urgências e emergências podem ser usados nas principais capitais do Brasil, visando garantir conforto e segurança quando o cliente estiver fora de sua cidade natal.

O plano oferece cobertura para os procedimentos hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com as opções de internação em enfermaria ou apartamento, para atendimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, consultas, exames, terapias, atendimento em pronto-socorro, cirurgias e internações. Especialidades como fisioterapia, nutrição, psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acupuntura também são oferecidas via reembolso.

O produto está disponível com coparticipação, um instrumento importante para o uso consciente do seguro, e também sem coparticipação. A linha de produtos Direto está sendo disponibilizada gradualmente em várias cidades brasileiras, em parceria com prestadores médicos nas diversas regiões. Além do Recife e região metropolitana, clientes de São Paulo, Campinas, Curitiba e Rio de Janeiro já têm o plano à disposição.

N.F.

Revista Apólice