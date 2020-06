A Liberty Seguros anunciou sua nova iniciativa de sustentabilidade, focada na compensação dos gases de efeito estufa (GEE) emitidos pelos guinchos leves em atendimentos em 2019 e amplia as ações do Plano Liberty mais Sustentável.

O cálculo para chegar à quantidade de CO2 emitida considerou como base a estimativa de combustível utilizado pela frota de assistência nos mais de 14 milhões de km rodados ano passado. A medição foi realizada pelo Amigo do Clima, programa ambiental voluntário da WayCarbon, cujo objetivo é garantir a transparência e rastreabilidade de atividades de responsabilidade climática feitas por empresas e instituições.

Com a iniciativa, a companhia compensa mais de 6 mil toneladas de CO2 por meio da compra de créditos de carbono do Projeto REDD Cikel, que foca em evitar emissões derivadas do desmatamento de áreas amazônicas no município de Paragominas, no Pará. A viabilização do projeto foi feita pela WayCarbon, empresa de assessoria especializada no desenvolvimento de estratégias focadas em ecoeficiência e economia de baixo carbono.

A iniciativa cumpre com um dos objetivos estratégicos de sustentabilidade do Plano, que prevê melhorias na gestão ambiental e de resíduos da companhia e está alinhado também aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que preveem uma série de ações contra a mudança global do clima – ODS 13.

“A mudança climática é um tema latente em nossa sociedade, principalmente quando pensamos no futuro e bem-estar das próximas gerações. É necessário que organizações se comprometam cada vez mais com ações concretas para mitigar sua pegada de carbono”, comenta Carlos Magnarelli, CEO da empresa.

“A sustentabilidade é um dos principais pilares da seguradora, pois acreditamos que é nosso papel trabalhar para diminuir nosso impacto ambiental. Começamos com a categoria de guinchos e outros veículos de socorro e, a médio prazo, vamos compensar 100% do carbono emitido pela nossa operação”, finaliza.

N.F

