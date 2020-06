Com o objetivo de aprimorar a forma de premiação e tornar a comunicação de suas campanhas de vendas mais integrada, a Icatu lança nesta terça-feira, 09 de junho, uma nova plataforma online, unificando informações e funcionalidades de todas as ações de vendas da seguradora para os corretores em um só lugar.

Com o espaço virtual, também entra no ar a nova Rota das Vendas, campanha que vai de 01/06 a 31/08 com premiação por atingimento de metas, que funciona como um incentivo para a performance da campanha anual Antonio Carlos de Almeida Braga.

Batendo as metas, os corretores acumulam pontos e podem trocar por prêmios do catálogo da nova ferramenta de campanhas, que funcionará com um marketplace. Além disso, os profissionais poderão consultar mecânicas, regulamentos, rankings, extrato de pontos e todas as informações das campanhas que participam em um só lugar. O acesso à plataforma é feito pela Casa do Corretor de forma integrada, através de um único login.

“Esse novo formato digital traz diversas vantagens para os participantes das campanhas. Eles poderão contar com uma maior variedade de prêmios a sua escolha, acumular pontos de uma ação de vendas para outra e acompanhar seu desempenho de forma mais ágil, o que passa a ser uma motivação a mais para bater novas metas”, explica Alexandre Vilardi, vice-presidente corporativo da empresa.

N.F.

Revista Apólice