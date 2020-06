Pelo quarto ano consecutivo, as ações em defesa, conscientização e promoção da diversidade no mercado de trabalho e na comunidade realizadas pelos grupos de afinidade da AIG no Brasil são reconhecidas por um prêmio global concedido pela matriz da seguradora entre suas mais de 80 operações.

Desta vez, o grupo recebeu o prêmio Outstanding ERG Achievement – Awareness Education, que destaca as ações educativas do grupo em busca de um ambiente mais igualitário e acolhedor para a comunidade, diminuindo as barreiras do preconceito. O reconhecimento ao Diversitas foi concedido pelo CEO global da seguradora, Brian Duperreault.

“É uma grande satisfação receber mais um reconhecimento. É um orgulho que devemos ter enquanto equipe, por aplicarmos o valor da inclusão e diversidade e experimentarmos a conscientização na prática, com ações que fazem a diferença, contribuindo para que as pessoas se sintam confortáveis e seguras para serem quem são”, diz Fabio Protasio Oliveira, CEO da empresa.

Evento debate casamento e direitos civis LGBTI+

Em celebração ao Mês do Orgulho LGBTI+, o grupo Diversitas promove na próxima quarta-feira, dia 24 de junho, um evento virtual para debater as implicações jurídicas do casamento ou união estável e como essas conquistas trouxeram garantias civis à comunidade, principalmente quando o assunto é família e sucessão. Para falar sobre o tema, a seguradora convidou Roseli Saltoratto, advogada especialista em Direito Cível e Societário, para compartilhar com todos os colaboradores da companhia a importância desses direitos que equiparam os relacionamentos homo e heteroafetivos perante a lei.

“Todos os casais devem estar cientes das obrigações que uma relação estável pode ter. Será mais uma atividade de conscientização que levaremos aos nossos colegas, uma forma de diminuir barreiras sociais por meio de aprendizado”, explica Vinicius Mercado, um dos líderes do grupo e Coordenador de Linhas Financeiras da seguradora.

Diversidade na AIG

Com mais de 140 grupos de afinidade espalhados por 54 países em todo o mundo, a empresa defende a diversidade, inclusive na sua liderança global. Recentemente, em reação aps atos de racismo, a companhia anunciou a doação de US﹩ 500 mil para instituições globais focadas em medidas antirrascistas.

No Brasil, além do Diversitas LGBT & Aliados, a companhia possui outros dois grupos: [email protected] (WOW) Mulheres e Aliados, focado no desenvolvimento profissional para as mulheres e equidade de gênero; e o DÆRC (Diversidade Étnico-Racial Consciente), cujo objetivo é ampliar e fortalecer as oportunidades à população negra. Dos 250 funcionários da seguradora no Brasil, cerca de 20% (em torno de 50 pessoas) participam ativamente e de forma voluntária de algum grupo de diversidade.

